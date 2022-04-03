Pakistan Başbakanı Han'a yönelik güvensizlik oylaması reddedildi

Pakistan'da Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Han'a yönelik güvensizlik oylaması oturumu yerel saatle 12.00'de parlamentoda başladı.
Oturum başladıktan kısa süre sonra Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, devlete bağlılığın Anayasa'nın 5. maddesi uyarınca her vatandaşın temel görevi olduğunu belirterek, hükümeti devirme girişiminin arkasında dış güçlerin olduğunu ifade etti.
Hüseyin, Meclis Başkan Yardımcısı Suri’yi güvensizlik oylamasının Anayasa'ya uygun olup olmadığı konusunda karar vermeye çağırdı.
Suri de Başbakan Han'a yönelik güvensizlik oylamasını Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti.
Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadeleri yer alıyor.
MECLİS FESHEDİLDİ
Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, erken seçim isteyen Başbakan İmran Han'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti.
Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Han, parlamentoda kendisine karşı güvensizlik oylamasının reddedilmesinin ardından televizyondan halka seslendi.
Han, Cumhurbaşkanı Alvi’ye Ulusal Meclisi feshetmesi çağrısı yaptı.
Güvensizlik oylamasının reddedilmesi sebebiyle ulusu tebrik eden Han, “Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, rejim değişikliğini ve yabancı komployu reddetti.” dedi.
Han, demokratların halka gitmesi gerektiğine işaret ederek seçimlerin yapılması ve halkın kimin iktidarda kalacağına karar vermesi gerektiğini kaydetti.
BAŞBAKAN'A KARŞI GÜVENSİZLİK OYLAMASI
Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta ülkenin parlamentosunda 161 "evet" oyuyla kabul edilmişti.
Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla Meclis üstünlüğü, muhalefet blokuna geçmişti.
Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.
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