SON DAKİKA!

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manisa Sultani çekirdeksiz üzüm sezonunun açılışına katıldı. Pakdemirli çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarıyla ilgili "Eğer borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek gibi olursa devlet olarak, TMO olarak girer müdahale ederiz" dedi. İnciri de izleyeceklerini belirten Pakdemirli "İncirde de tedbir almamız gerekirse onunla ilgili de bakarız ama orada da piyasa iyi görünüyor" diye konuştu.

KURU ÜZÜM REKOLTESİNİN 300 BİN TONUN ÜZERİNDE OLMASI BEKLENİYOR

Türkiye genelinde 2019'da 4.2 milyon ton yaş üzüm üretimi beklendiğini belirten Pakdemirli "Bunun içinde çekirdekli ve diğerleri de var. Kuru üzüm rekoltesinin de 300 bin tonun fevkinde olması bekleniyor." dedi

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