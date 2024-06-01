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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belediyeler Birliği Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu'nu aday göstereceklerini açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Özel, "Dünyanın tanıdığı en büyük metropol İstanbul. Bu yüzden bu görevi Ekrem başkana teklif ettik. Kimle konuştuysak, Mansur başkan 'Partimizin verdiği karara uyarız' diyecek bir olgunlukta. Aralarında 'çekişme, rekabet var' gibi bir şey yok. CHP'liler çekişmeyi geride bıraktı" dedi.