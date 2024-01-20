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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel'den 'Özgür efendi' yorumu

        Özgür Özel'den 'Özgür efendi' yorumu

        CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Özgür efendi" diye seslenmesi hakkında, "Vallahi efendi demek kötü bir şey değil. Yıllarca, aylarca düşünüp düşünüp bana söyleyebilecek söz olarak 'efendi' lakabını bulduysa bu bizim efendiliğimizdendir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:22 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:22
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Özgür efendi" demesine ilişkin, "Efendi demek kötü bir şey değil. Ama o bir şey söyleyecekse emeklilere bir şey söylesin, önce şu 10 bin lirayı asgari ücret seviyesine çıkarsın." ifadesini kullandı.

        Özel, Çankaya Belediyesi Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi açılış programına katıldı.

        Müzeden ayrılışı sırasında basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Özgür efendi" demesine yönelik soruya şu cevabı verdi:

        "Onlardan emekliler müjdeli bir haber bekliyorlar. Bu kadar düşük emekli maaşıyla, bu kadar yoksullukla baş başayken o bana ne lakap takacağını düşünüyor. Düşündü, düşündü, 'Özgür efendi' demeyi uygun görmüş. Vallahi efendi demek kötü bir şey değil. Yıllarca, aylarca düşünüp düşünüp bana söyleyebilecek söz olarak 'efendi' lakabını bulduysa bu bizim efendiliğimizdendir”

        En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını isteyen Özel, "Ama o bir şey söyleyecekse emeklilere bir şey söylesin, önce şu 10 bin lirayı asgari ücret seviyesine çıkarsın. 17 bin 2 lira asgari ücret seviyesi, en düşük emekli maaşı olsun. Ondan sonra kendisine cevap vereceğim." dedi.

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