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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel'den İbrahim Kalın'a çağrı: Partileri bilgilendirin | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den İbrahim Kalın'a çağrı: Partileri bilgilendirin

        CHP lideri Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a seslenerek, "MİT'in içine saraydan birilerinin 'Ankara Büyükşehir'i de bu işlere karıştırın' duyumunu aldık. MİT Başkanı'nın tüm siyasi partileri bilgilendirmesini bekliyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 13:22 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:22
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        Özel'den Kalın'a çağrı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Mardin İl Başkanı Mehmet Mehdi Tunç hakkındaki soruşturma hakkında, "İfadelerden haberdar değildim" dedi. Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a da seslenerek, siyasi partileri bilgilendirmesini istedi.

        CHP lideri Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturma hakkında, "O gün otobüsün üzerine çıktığımda ifadelerden haberdar değildim. Olsa da ona diyecek bir şeyi yok. Ömer Çelik'in, Devlet Bahçeli'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleyecek bir şeyleri yok, güçleri yargıyla susturmak. Buna da itiraz ediyorum" dedi.

        KAYYUM ATAMALARI

        CHP lideri Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a seslenerek şunları söyledi:

        "Esenyurt Belediyesi'ndeki tutumumuz, halkın seçtiği halka hesap verir. Kayyum ataması mahkemeyi de halkı da tanımamaktır. Deşeleyin deşeleyin bir şeyler bulun. Hiç bunlara kalkışmasınlar, gözlerimiz üzerinde. Sayın MİT Başkanı 29 Ekim törenlerinde yazıyı aldığını geri dönüş yapacağını söylemişti. Geri dönüş bekliyoruz. MİT'in içine saraydan birilerinin 'Ankara Büyükşehir'i de bu işlere karıştırın' duyumunu aldık. MİT Başkanı'nın tüm siyasi partileri bilgilendirmesini bekliyorum."

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