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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Kurultay'dan aldığımız güçle yetkiyle 31 Mart seçimlerine gittik ve 31 Mart seçimlerinin akşamında İstanbul'daki her 3 belediyeden 2'sini kazanan, Türkiye'nin 7 bölgesinde belediye kazanan, turizminin yüzde 87'sine karşılık gelen bir seçim başarısının akşamında 47 yıl sonra TRT ekranlarında CHP Türkiye'nin birinci partisidir dedik. Eski ile yeni yarışmış ve yeniler kazanmıştır.

Değişimin ruhunda biraz da bu var. 6 okun her birisini sahipleniyoruz. Ama kurucu partiyiz diye devletin sahibi değiliz. Biz değişimi yeniyi ikinci yüzyıldaki yeni anlayışını, dünyayı görerek kimselerin peşine takılmadan kendinden emin bir şekilde hep birlikte ilerleyeceğiz. 4 Eylül'de kurultayımızı başlatıyoruz. Birlikte yapacağımız toplantıyla bir Ankara bildirgesi de hazırlayacağız. Eylül ayının sonunda da Sosyalist Enternasyonal'in toplantısında da sunacağız." "EN KATILIMCI TÜZÜĞÜ YAPACAĞIZ" İHA'nın haberine göre de Özel, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek kurultayla ilgili konuşarak şunları söyledi:

"Tüzük kadar önemsediğimiz ve heyecan duyduğumuz bir diğer kısım ise 7 ve 8 Eylül tarihlerinde başlatacağımız program kurultayı toplantılarıdır. 7, 8 Eylül günlerini en az 6 ay sürecek hazır olduğumuzda kurultayımızı çağıracağımız ve CHP’nin iktidar perspektifini, iktidar hedefini adeta gelecekteki hükümet programını ortaya koyabilecek, şekillendirecek. Bugünü gören, dünyayı gören ve geleceğe CHP’nin bu ülkeyi nasıl yöneteceğini tarif edebilecek olan programı hep birlikte şekillendireceğiz. 7’si ve 8’inde oluşturulacak 20 farklı çalışma ekibinde hangi delegemiz, hangi masaya, hangi odaya, hangi konuya katkı vermeyi yakın hissediyorsa orada olacak ve oluşturulacak masalarda sivil toplumla akademisyenlerle, dünyadaki akrabalarımızın siyasi temsilcileriyle önerecek, tartışacak ve nasıl bir süreç yürümemiz gerektiğini orada gerçekleştirecekler. Ardından Türkiye’ye açılacağız. 81 ile gideceğiz. Yüzlerce ilçeye gideceğiz. O ilçedeki sivil toplumla, meslek kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle, halkın kendisiyle bir araya geleceğiz. CHP’nin iktidarında CHP’den ne beklediklerini dinleyeceğiz. Kendi birikimimiz, siyasi duruşumuz, gelecek hedeflerimiz üzerinden bunlara hazır olan önerilerimizi ya da bulmamız gereken çözümleri geliştirip bunların her birini kağıda döküp bir ortak metni hazırladığımızda kurultayı bir kez daha çağırıp o kurultayda CHP’nin ikinci yüz yıl programını ortaya çıkaracağız"

CHP’nin çıkarmış olduğu dijital demokratik katılım uygulamasıyla ilgili bilgiler veren Özel, “Büyük bir özveriyle Türkiye’deki siyasi partilerdeki en demokratik tüzüğü yapacağız. En katılımcı tüzüğü yapacağız. Hep birlikte tartışacağız. Bana da sürpriz oldu aylar önce dijital demokratik katılımı hazırladık. Üyelere duyurularım denen videoyu bir daha izledim. O video şu demek; bütün dünyanın tartıştığı bir şeyi ilk kez CHP’nin yapması demek. Evinizden elinizdeki cep telefonuyla partiyi yönetmek demek. İtirazı önceden değil sonradan söylemek demek. Uyarıyı bir hata yapılmadan, bir katkıyı en başından verebilmek demek. Binlerce görüş içerisinden bir alt yapıyı sağladık. Söyleyecek sözü olan zaten bu tip toplantılar yapıldı şimdi tüzükte yenilerini ortaya koyuyoruz."