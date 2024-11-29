CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etmek için Silivri Cezaevi'ne geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saat 08.00 sıralarında Ahmet Özer'i ziyaret için Silivri Cezaevine geldi. Özel, 'PKKKCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etti.

"HUKUKUN DIŞINA ÇIKMAYIN"

Ziyaret sonrası açıklama yapan CHP lideri Özel, şu ifadeleri kullandı: "Bugünkü ziyaret neredeyse 1 ay sonra gerçekleşmiş bir ziyaret. Milletvekilleri gerekli başvuruyu yaparlar ve bekletmeksizin gerekli işlemler yapılır. Ben bu cezaevinde İlker Başbuğ'u, Mehmet Haberal'ı ziyaret etmiştim. Hepsinin kumpastan yattığını biliyoruz. O kumpasları kuranlar şimdi devlete karşı darbe girişiminden burada yatıyorlar. Belediye kapısını balyozla kıranlar, aramaları FETÖ'nün ilk dönemleri gibi avukatsız yapanları gördük sonlarını da biliyoruz. Şimdi aynı şeyi yapanlara diyoruz. Hukukun dışına çıkmayın. Hukukun dışına çıkanlara günü geldiğinde hukuk bir şey yapamıyor. Burada 30 gündür tuttuğunuz Ahmet Özer kısa sürede 3 aşevi açmış 6 tanesinin inşası sürüyordu dedi. 70 caddeye asfalt attık, Esenyurt gibi bir yerde 100 bin metrekarelik devasa bir park yaptık dedi. Partimizin 16 yıldır üyesi olan seçilmiş belediye başkanımıza bu muameleyi kabul etmiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Ahmet Özer suçsuzdur. Yaratılan algı operasyonu onur kırıcıdır. Avukatsız işlemler hukuksuzdur. Dosya bana gizli avukatlarıma gizli basına açık diyor. Geldiğimiz noktada Akın Gürlek eli ile belediye başkanımıza düşman hukuku uygulanmaktadır. Normalde hukuk delillerle kanıtlar. Düşman ceza hukukunda ise önce kişi suçlanır. Şu anda yapılmakta olan budur."