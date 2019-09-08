08 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva (39) için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende, Kansuva'nın eşi Canan ile babası Necati ve annesi Sebahat Kansuva taziyeleri kabul etti.
ÖZEL HAREKATÇILAR OMUZLADI
AA'daki habere göre Kansuva'nın camiye getirilen naaşı, musalla taşından cenaze aracına kadar Özel Harekat polislerinin omuzlarında, tekbirler eşliğinde taşındı. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, emniyet ve silahlı kuvvetler mensupları ile vatandaşlar katıldı. Şehit Kansuva'nın cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.
ŞEHİT KANSUVA'NIN ÖZGEÇMİŞİ
Mardin Özel Harekat Şube Müdürü'yken şehit düşen Tufan Kansuva, 1980 yılında Ankara’da doğdu. 1998'de Polis Akademisi’ne giren Kansuva okulu bitirmesinin hemen ardından mesleğe 2002'de Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki göreviyle başladı.
EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI
Kansuva, 5 yıl görev yaptığı Sakarya’nın ardından Eskişehir ve Şırnak İl Emniyet müdürlüklerinde meslek hayatına devam etti. 2015'ten bu yana Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yapan Kansuva, evli ve iki çocuk babasıydı.
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