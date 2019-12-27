Hint sinemasının önde gelen isimlerinden Kushal Punjabi, Mumbai’deki evinde ölü olarak bulundu. 37 yaşındaki oyuncudan bir süre haber alamayan yakınları, polise haber verdi.

Sağlık ekipleriyle birlikte eve giden polis memurları, kapıyı kırarak içeri girdi. Punjabi’nin cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede ünlü oyuncunun kendi yaşamına son verdiğini tespit etti.

Punjabi, 3 yaşındaki oğlu için geriye bir not da bıraktı. Ülke basınındaki haberlere göre Punjabi söz konusu notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını yazdı. İsim vermeden açıklamalarda bulunan oyuncunun yakınları, Punjabi’nin bir süredir depresyonla mücadele ettiğini öne sürdü.