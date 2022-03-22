İlyas Salman hakim karşısına çıktı

İHA

Sosyal medya üzerinden 25 Ocak 2021 tarihinde paylaşılan bir videoda, Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği gerekçesiyle oyuncu İlyas Salman’ın “Türk milletini alenen aşağılama” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık İlyas Salman katılırken, avukatı Özgür Murat Büyük de salonda hazır bulundu.

"KESİNLİKLE HALKA HAKARET ETMEDİM"

Kimlik tespiti yapılan sanık İlyas Salman, aylık ortalama gelirinin 25 bin lira olduğunu söyledi. Salman savunmasında, suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, “Savunmama sanatın tanımını yaparak başlamak istiyorum. Sanatın hayatın kendisi olmasa da kendisi gibi olduğunu düşünüyorum. Ben muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım. Bunu gerçekleştirirken de hiçbir şeyden yılmamak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle halka hakaret etmedim. Mevcut hükümete oy veren halka uyarı mahiyetinde eleştirel sözler söyledim. Günümüzde açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca insan vardı. Beni buradan ceza vererek uğurlayabilirsiniz güle güle de diyebilirsiniz. Ben istediğim düzene kavuşsam bile o zaman da eleştirilerime devam edeceğim. Çünkü güzelin de güzeli vardır” dedi.

"MÜVEKKİLİM SANATÇI OLARAK ELEŞTİREL NİTELİKLE BEYANLARDA BULUNMUŞTUR"

Sanık avukatı Özgür Murat Büyük ise, “Konuşmanın içeriğine bakıldığında suçun unsurlarının oluşmadığı görülecektir. Biz suçun maddi unsurun oluşmadığını düşünüyoruz. Söz konusu konuşma, Türk milleti hakkında yapılmış bir konuşma değildir. Müvekkilim bir sanatçı olarak eleştirel nitelikle beyanlarda bulunmuştur. Sanatçı olması sebebiyle toplumun aydınlatılmasına katkı sağlayacak açıklama yapması gayet normaldir. Suçun maddi unsurlarının oluşmaması değerlendirilerek müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” diyerek müvekkilinin duruşmalardan vareste tutulmasını istedi.

Ara kararını oluşturan mahkeme, sanık İlyas Salman’ın duruşmalardan vareste tutulması talebini kabul ederek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Duruşmadan sonra açıklama yapan oyuncu Salman, “Muhalif bir sanatçı olarak görevimi yaptım. Görevimi yaptığım için mutluyum. Sanatçı muhaliftir. Hangi düzen gelirse gelsin onun eleştirisini yapar. Çok fazla söyleyecek şeyim yok” dedi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İlyas Salman'ın 25 Ocak 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video aracılığıyla Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti ve hükümetini, devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Video içeriğinde yer alan söylemlerinin aşağılama kastıyla söylendiği, düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğinin kaydedildiği iddianamede, İlyas Salman'ın “Türk milletini alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.