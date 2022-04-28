İlçede arazide oyun oynayan K.Y.Ç. adlı çocuk sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Boynundan ve bacağından yaralanan K.Y.Ç. çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

AA'nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.