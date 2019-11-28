Hakan Bulut'un haberine göre Mersin'de, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Eskişehir Mahallesi mevkiinde içerisinde Suriye uyruklu kişilerin olduğu minibüsün sol arka lastiği patladı. Bunun üzerine araç sürücüsü minibüsü emniyet şeridine park ederek, yolcularla birlikte lastiği değiştirmeye başladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Aynı yönde ilerleyen plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir tır, park halindeki minibüse ve lastiği değiştirmeye çalışan gruba çarptı. Çarpmanın etkisiyle J. I., M. I. ve M.A. isimli Suriye uyruklu kişiler olay yerinde can verirken, M.A. isimli bir kişi de ağır şekilde yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı M.A., hastanede tedavi altına alındı. Tırın plakası ve sürücüsünü tespit etmeye çalışan Emniyet yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı.