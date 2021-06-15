Askere hazırlanırken cinayete kurban gitti

HABERTURK.COM

Trabzon'da bir marketin bahçesinde yaşanan tartışmada bıçaklanan 20 yaşındaki Berhan Danışmaz hayatını kaybetti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre olay, Yeşiltepe Mahallesi Tanjant Yolu üzerindeki bir marketin önünde meydana geldi. Gece yarısı marketin bahçesindeki atıklardan sağlam meyve ve sebze toplayan Recep A.'nın (25) yanına Berhan Danışmaz ile arkadaşı Umut A. (20) geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İKİSİNİ DE BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep A. iki kişiyi ekmek bıçağıyla bıçakladı. Sol koltuk altından bıçaklanan Berhan Danışmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalçasından yaralanan Umut A. tedavi altına alındı.

'NİYE BAKIYORSUN DEYİP DÖVDÜLER'

Olay yerinden kaçan zanlı Recep A. bekçiler tarafından yakalandı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Recep A., ifadesinde çöpten çürük meyveler arasında kalan sağlamları topladığı sırada iki kişinin geldiğini belirterek, "Gelenler olunca kasaların arkasına saklandım. Tip tip 'niye bakıyorsun' dedikten sonra beni dövmeye başladılar. Ben de bıçağı salladım. Kan görünce korktum ve kaçtım" dedi. Şüpheli savcılığa sevk edildi.

BUGÜN ASKERE GİDECEKTİ

Öte yandan öldürülen Berhan Danışmaz'ın bugün vatani görevini yapmak üzere yola çıkacağı ve Bilecik’teki birliğine teslim olacağı öğrenildi.