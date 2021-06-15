Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Askere hazırlanırken cinayete kurban gitti - Haberler

Askere hazırlanırken cinayete kurban gitti! Market bahçesinde bıçaklandı

Trabzon’da vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olmaya hazırlanan 20 yaşındaki Berhan Danışmaz, gece yarısı bir marketin bahçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Olayda arkadaşı da yaralandı

15.06.2021 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Askere hazırlanırken cinayete kurban gitti - Haberler
Askere hazırlanırken cinayete kurban gitti
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Trabzon'da bir marketin bahçesinde yaşanan tartışmada bıçaklanan 20 yaşındaki Berhan Danışmaz hayatını kaybetti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre olay, Yeşiltepe Mahallesi Tanjant Yolu üzerindeki bir marketin önünde meydana geldi. Gece yarısı marketin bahçesindeki atıklardan sağlam meyve ve sebze toplayan Recep A.'nın (25) yanına Berhan Danışmaz ile arkadaşı Umut A. (20) geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İKİSİNİ DE BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep A. iki kişiyi ekmek bıçağıyla bıçakladı. Sol koltuk altından bıçaklanan Berhan Danışmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalçasından yaralanan Umut A. tedavi altına alındı.

'NİYE BAKIYORSUN DEYİP DÖVDÜLER'

Olay yerinden kaçan zanlı Recep A. bekçiler tarafından yakalandı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Recep A., ifadesinde çöpten çürük meyveler arasında kalan sağlamları topladığı sırada iki kişinin geldiğini belirterek, "Gelenler olunca kasaların arkasına saklandım. Tip tip 'niye bakıyorsun' dedikten sonra beni dövmeye başladılar. Ben de bıçağı salladım. Kan görünce korktum ve kaçtım" dedi. Şüpheli savcılığa sevk edildi.

BUGÜN ASKERE GİDECEKTİ

Öte yandan öldürülen Berhan Danışmaz'ın bugün vatani görevini yapmak üzere yola çıkacağı ve Bilecik’teki birliğine teslim olacağı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
54 yaşındaki yıldızdan çarpıcı açıklama! 'Sadece 5 dakika'
54 yaşındaki yıldızdan çarpıcı açıklama! 'Sadece 5 dakika'
Çarpıcı iddia... Ünlü milyarderi intikam için mi yediler?
Çarpıcı iddia... Ünlü milyarderi intikam için mi yediler?
Faydaları saymakla bitmiyor! Hem doyurucu hem sağlıklı
Faydaları saymakla bitmiyor! Hem doyurucu hem sağlıklı
Madde bağımlısı kadın üniversiteden mezun oldu
Madde bağımlısı kadın üniversiteden mezun oldu
Bakan Muş, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Gentiloni ile görüştü
Bakan Muş, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Gentiloni ile görüştü
Miras cinayeti zanlısı tutuklandı
Miras cinayeti zanlısı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'e kutlama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'e kutlama
ABD'de polis şiddeti protestosunda dehşet! 1 ölü, 3 yaralı
ABD'de polis şiddeti protestosunda dehşet! 1 ölü, 3 yaralı