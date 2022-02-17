Otomobilin çarptığı motosikletli havaya fırladı!

DHA

İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazaların azalması ve sürücülerin duyarlı olması için mobese kamerası tarafından kaydedilen bir kaza görüntüsünü paylaştı.

DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili görüntülerde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün havaya fırlayıp, takla atıp yere düşmesi ve bu sırada kaskının başından çıkması yer alıyor.