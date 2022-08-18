Otomobili yanan kadının cansız bedeni bulundu!

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobili yanmış halde bulunan Gülten İnan'ın (52), yakındaki gölette cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili savcılık çok yönlü soruşturma başlattı.

Aileye ulaşan ekipler, evde olmadığı bilgisini aldıkları Gülten İnal için arama çalışması başlattı. Ekipler, otomobile 500 metre mesafedeki gölette İnal'ın cansız bedenine ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin Gülten İnan'a ait olduğunu tespit etti.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.