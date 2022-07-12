Otomobil kahvehaneye daldı! 4'ü ağır 7 yaralı

Son dakika... Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kahvehane önünde oturanlara çarpması sonucu 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre R.G. idaresindeki 54 SH 938 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kahvehane önünde oturanlara çarptı.

Fotoğraf: DHA

Çarpmanın etkisiyle müşterilerden Efkan Y, Ahmet Ö, Hayati T, Adem G, Murtaza A, İsmet D. ve Suriye uyruklu Hasan S. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü R.G. polise teslim oldu. Kazanın, hatalı park yapan sürücü R.G'nin, maddi hasarlı kazaya sebebiyet verdiği için çevredekilerden tepki görmesi üzerine aracıyla uzaklaşmak isterken meydana geldiği öne sürüldü.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir