Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Emin Özkan yönetimindeki 54 S 1132 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen Muhammet Açıkgöz idaresindeki 67 AR 726 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

DHA'nın haberine göre, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Kazada yaralanan 7 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.