Sürücüleri henüz belirlenemeyen İstanbul plakalı otomobil ile Almanya plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesine bağlı Tekne köyü mevkiinde çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki biri kadın 3 kişi olay yerinde öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Ana yoldan çıkan bir aracın U dönüşü yaptığı sırada diğer aracın ona çarpmasıyla kaza meydana geliyor. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kazaların önlenmesinde trafik kurallarının önemi büyük. Sürücülerimizi can ve mal emniyeti için trafik işaret ve işaretçilerine uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.