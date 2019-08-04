04 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Balıkesir-Edremit Karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkiinde, geçtiğimiz cuma günü Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün orta kısmındaki kahve makinesinden çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede otobüsü sardı.
Çıkan izdihamda otobüsün arka kapısına yönelen yolculardan bazıları ezildi, bazıları da güçlükle dışarıya çıkabildi. Otobüsten çıkmayı başaramayan 1'i çocuk 5 kişi otobüste yanarak can verdi.
DÜĞÜN VE TATİLE GİTMİŞLERDİ
İHA'daki habere göre Bursa'nın Kestel İlçesi'ne bağlı Ümitalan Mahallesinde ikamet eden 5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz ile 18 yaşındaki Özlem Yılmaz'ın bundan bir hafta önce Huzefe Yavuz'un annesi, Saniye Yılmaz'ın (Özlem Yılmaz'ın ablası) üniversite yıllarından arkadaşı olan bir kişinin Balıkesir'deki düğününe gittikleri 4 gün tatil yaptıktan sonrada önceki gün Bursa'ya gelmek için otobüse bindikleri ortaya çıktı.
ANNE İMDAT ÇEKİCİYLE CAMI KIRDI
Acılı haber genç teyze ve yeğenin ikamet ettikleri mahalleyi de yasa boğdu. İddiaya göre, teyze ve yeğene mezar olan olay şu şekilde gerçekleşti. Kız kardeşi ve evladını yolculuk ettiği aynı otobüste kaybeden anne Saniye Yılmaz yangının çıkmasının ardından imdat çekici ile otobüsün camını kırdı.
BİR ANDA DUMANDA KAYBOLDU
5 yaşındaki oğlunu camdan dışarıya sarkıtmak istedi. Ancak dışarıda çocuğu alacak kimse olmadığı için çaresiz kalan kadın evladını dışarıya bırakamadı. Bu sırada annesinin elini bırakan küçük çocuK bir anda dumanın arasında kayboldu. Yan koltukta oturan üniversite hazırlık öğrencisi 18 yaşındaki teyze Özlem Yılmaz yeğenini bulabilmek için koridorda orta alana doğru ilerledi.
ORTA KAPI AÇILDI ALEV YÜKSELDİ
Bir süre sonra Huzeyfeye ulaşan teyze Özlem Yılmaz yeğenini kucakladı. Tam bu sırada şoför otobüsün orta kapısını açtı. İçeriye dolan hava ile birlikte otobüs birden alev aldı. Parlayan alevlerin arasında kalan teyze ve yeğen yanarak can verdi.
BİRBİRLERİNE SARILMIŞLARDI
Otopsi için morga getirilen teyze ve yeğenin cesetlerinin birbirlerine sarılmış halde oldukları öğrenildi. Cenazeler DNA ile tespitinin ardından yakınlarına verildi. Teyze ve yeğeni Ümitalan Mahallesi'nde akşam namazının ardından toprağa verildi.
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