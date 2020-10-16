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İstanbul Pendik'te meydana gelen feci olayda, otizmli bir çocuğun elleri, ters kelepçeyi andıran bir şekilde bahçedeki banka bağlandı.

Bir veli tarafından çekilen görüntülerde bankta oturan otizmli bir çocuğa ceza verildiği ve çocuğun kolları arkadan iple bir banka bağlandığı ileri sürüldü. Çocuğun ise dakikalarca iplerden kurtulmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görüldü.

Olayda, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde çocuklara şiddet uygulandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, olayın araştırılması için iki müfettiş görevlendirdi.

Merkezde daha önce de şiddet olayı yaşandığı ve soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.