İHA

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı olan A.E. adlı kadın otel odasında kendisine cinsel saldırıda bulunulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

İHA'nın haberine göre A.E. şikayetinde, kendisine uyuşturucu içirildiğini ve cep telefonu ila 2 bin lirasının da gasp edildiğini kaydetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri de olayla ilgili S.K.(42) ve T.G.'yi (28) gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan S.K. ve T.G. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.