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İstanbul'da otel girişindeki çatışma anı kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda aralarında husumet olan iki grubun otel önündeki tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekiler ve müşteriler ile otel çalışanlarının korkuyla kaçıştığı kavgada ölen ya da yaralanan olmazken çatışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı ortaya çıktı

01.02.2022 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da otel önünde çatışma kamerada - Haberler
DHA

İstanbul Beyoğlu ilçesinde, aralarında husumet olan iki grup, otel önünde silahlı kavga etti. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken çatışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Muhtar Leyla Ildır Sokak üzerinde bulunan otelde 20 Ocak gecesi meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup, otel girişinde karşı karşıya gelince birbirlerine kurşun yağdırdı.

KORKUYLA SAKLANDILAR

Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga sonrası bir grup arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı. İki grup arasında yaşanan çatışma güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otel girişinde karşı karşıya gelen grup üyelerinin birbirlerine tabanca ile ateş etmesi görülüyor.

Herkesin gözü önünde yaşanan çatışmada müşteriler ve otel çalışanları sağa sola kaçarak saklanıyor. Otelin dışında da devam eden çatışma sonrası karşı grup üyeleri araçlarına binerek olay yerinden kaçıyor.

GÖZALTINA ALINDILAR

Silahlı kavga ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarından saldırganların eşkalini belirledi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Hakan A., Veysel A., Murat Y, Ozan Y, Muhammet S'yi adreslerinde gözaltına aldı.

Yapılan incelemede silahlı çatışmaya giren Hakan A'nın 16 adet, Veysel A'nın 12 adet, Murat Y'nin ise 2 suç kaydı olduğu tespit edildi. Olayda kullanılan iki adet tabanca ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

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