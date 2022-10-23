DHA'nın haberine göre, dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazöz sevk edildi.

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