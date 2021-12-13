Alınan bilgiye göre, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 9 öğrenci, kantinden yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.