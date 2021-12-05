Osmaniye'de yangın! 2 saat sürdü

İlçeye bağlı Kızyusuflu köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü.

DHA'nın haberine göre, vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan müdahale başlattı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kızyusuflu köyünde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangınına 1 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman işçisi müdahale etti. Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 5 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü alanda ekipler soğutma çalışmalarına başladı.