Osman Kavala hakim karşısında

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde firari sanık CIA Eski Danışmanı Henri Barkey ile birlikte yargılanacak olan Osman Kavala'nın "Cebir veya şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Devletin güvenliğini ve iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıl hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, tutuklu sanık Osman Kavala bugün görülen duruşmada savunmasını yapmaya başladı. Kavala savunmasında şunları kaydetti:

"Hayatım boyunca askeri darbelere karşı çıktım. Askerin siyasete karışmasını eleştirdim. Hayata bakışım darbeleri desteklemeye izin vermez. Gülenci örgütle irtibatım olmadı.

İddialar olgusal gerçeklerden kopuktur. Dünya görüşüm, etik değerlerimle taban tabana zıttır. Somut delillerin yokluğunda iddialar birbirinin gerekçesi haline getirilmiş. Henri Barkey ile süreklilik arz eden bir irtibatım olmadı. 2016’da bir restoranda tesadüfen karşılaşmamızın dışında herhangi bir irtibatım olmadı. "