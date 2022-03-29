İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki 'rüşvet', 'irtikap', 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma' iddialarının ardından harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda; Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M., 2 işletme şefi, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi muhtarı Vedat K. ile birlikte toplam 25 kişi gözaltına alındı.

Dalaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı sayısında artış olabileceği belirtildi.