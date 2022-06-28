Ormandaki cinayetin sırrı 2,5 yıl sonra çözüldü

Kan donduran olay 11 kasım 2019 günü ilçedeki ormanlık bir alanda meydana geldi. Alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan İsmail Kurunç'u gören çevredekiler polise haber verdi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay yerine giden ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.
O dönem Kurunç'un son görüştüğü kişiler olan kuzeni Ferdi Ö., ve arkadaşları Şahin K. ile Gökhan T.'nin ifadelerine başvuruldu. 3 kişi ifadesinde, “Birlikte alkol aldık daha sonra kendisi beni burada bırakın dedi biz de bırakıp gittik” dedi. 3 arkadaş emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
ÇELİŞKİLİ HAREKETLER ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ
Olayın ardından dosya yeniden incelemeye alındı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eksik çalışmaları tamamladı. O günü ve Kurunç’un tüm ilişkileri mercek altına alındı. İfadeler bir kez daha gözden geçirildi ve çelişkili noktalar elde edildi. Şüphelilerin cinayetin işlendiği saatlerde ormanlık alanda oldukları tespit edildi. Elde edilen bilgiler ışığında 3 şüpheli tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ferdi Ö. cinayeti itiraf ederken Şahin K. da olayı gördüğünü öne sürdü.
KIZ İSTEME HUSUMETİ
İddiaya göre Ferdi Ö. ile İsmail Kurunç arasında bir kız isteme meselesi yüzünden husumet vardı. Ferdi Ö. olaydan birkaç yıl önce İsmail Kurunç'un yeğenlerinden biri ile evlenmek istedi. Ancak aile ve iddiaya göre İsmail Kurunç da bu duruma karşı çıktı. Bu mesele yüzünden Ferdi Ö. ile Kurunç arasında zaman zaman tartışmalar oluyordu.
ESKİ MESELELER AÇILINCA KAVGA BÜYÜDÜ
Olay günü de birlikte alkol aldıktan sonra yine aynı mesele yüzünden tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Ferdi Ö. İsmail Kurunç'u bıçakladı. Kanlar içinde yere düşen Kurunç hayatını kaybetti. Ferdi Ö ve Şahin K. olay yerinden kaçtı. İşlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye gönderildi.
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