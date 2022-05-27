Ormana düşen yıldırım yangına yol açtı!

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İnlice Mahallesi Kertmeç mevkisinde ormanlık alanda, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı.

AA'da yer alan habere göre dumanı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ile yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.