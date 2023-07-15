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Antalya Kent Konseyi Çevre Grubu, Avrupa Komisyonu Copernicus Orman Yangınları Bilgi Sistemleri Haritası'nı yayımladı. Haritada, Akdeniz ve Güney Ege'de birçok bölge 'çok aşırı tehlike' veya 'aşırı tehlike' olarak gösterildi.

Hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığı bugünlerde, özellikle Akdeniz ve Güney Ege sahillerinde çok sayıda orman yangını yaşanıyor. Orman yangınlarıyla ilgili ekiplerin teyakkuzda olduğu ve neredeyse her gün yeni bir yangına müdahale ettiği bu bölgeler, Avrupa Komisyonu Copernicus Orman Yangınları Bilgi Sistemleri'nin haritasında 'çok aşırı tehlike' veya 'aşırı tehlike' olarak en riskli bölgeler olarak yer aldı. Haritayı paylaşan Antalya Kent Konseyi Çevre Grubu, teyakkuz çağrısında bulundu.

Hem halk hem de tüm kurumların orman yangınlarına karşı dikkatli olması ve gerekli tüm önlemlerin ivedilikle alınmasını isteyen Antalya Kent Konseyi Çevre Grubu, 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren özellikle Kaş'tan Gazipaşa'ya, Elmalı'dan Gündoğmuş'a Antalya'nın yeniden yangınlarla karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkati çekti. Yeni yangın felaketlerinin yaşanmaması için vatandaşların ve ilgili kamu kuruluşlarının eşgüdüm içerisinde teyakkuz halinde olması gerektiğine işaret edildi.