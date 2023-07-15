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        Orman yangınlarında Akdeniz ve Güney Ege'de 'çok aşırı tehlike' uyarısı

        Çöl sıcaklarının etkisiyle yükselen hava sıcaklıkları orman yangını tehlikesini de beraberinde getirdi. Antalya Kent Konseyi Çevre Grubu 'çok aşırı tehlike' uyarısı yaptı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 12:30
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        Çok aşırı tehlike!
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        Antalya Kent Konseyi Çevre Grubu, Avrupa Komisyonu Copernicus Orman Yangınları Bilgi Sistemleri Haritası'nı yayımladı. Haritada, Akdeniz ve Güney Ege'de birçok bölge 'çok aşırı tehlike' veya 'aşırı tehlike' olarak gösterildi.

        Hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığı bugünlerde, özellikle Akdeniz ve Güney Ege sahillerinde çok sayıda orman yangını yaşanıyor. Orman yangınlarıyla ilgili ekiplerin teyakkuzda olduğu ve neredeyse her gün yeni bir yangına müdahale ettiği bu bölgeler, Avrupa Komisyonu Copernicus Orman Yangınları Bilgi Sistemleri'nin haritasında 'çok aşırı tehlike' veya 'aşırı tehlike' olarak en riskli bölgeler olarak yer aldı. Haritayı paylaşan Antalya Kent Konseyi Çevre Grubu, teyakkuz çağrısında bulundu.

        Hem halk hem de tüm kurumların orman yangınlarına karşı dikkatli olması ve gerekli tüm önlemlerin ivedilikle alınmasını isteyen Antalya Kent Konseyi Çevre Grubu, 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren özellikle Kaş'tan Gazipaşa'ya, Elmalı'dan Gündoğmuş'a Antalya'nın yeniden yangınlarla karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkati çekti. Yeni yangın felaketlerinin yaşanmaması için vatandaşların ve ilgili kamu kuruluşlarının eşgüdüm içerisinde teyakkuz halinde olması gerektiğine işaret edildi.

        11 MADDELİK ÖNERİ

        İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya'dan Karaman ve Mersin'e Ege ve Akdeniz sahillerinin, 'çok aşırı' ve 'aşırı tehlike' olarak orman yangınları bakımından, en riskli bölgelerden birinde bulunduğu haritaya dikkat çekerek, 11 madde halinde, alınması gereken önlemler için çağrı yapıldı. Orman yangınlarının başlıca nedenlerinin insan ve insan kaynaklı faaliyetler olduğuna dikkat çekilen önerilerde, enerji nakil hatlarının bakımı, ormanlık alanla yaşam alanları arasında tampon bölge oluşturulması, tutuşması kolay kuru otların bulunduğu alanlara araç park edilmemesi, ormanda ateşli işlem veya kıvılcım çıkarma potansiyeli olan teçhizatla herhangi bir işlem yapılmaması bulunuyor. Valilik ve belediyelerce hassas bölgelerde uyarıcı anonslar ve cep telefonu mesajları ile vatandaşların bilgilendirilmesi, ormanlık alanlardaki madencilik faaliyetlerine ara verilmesi, olası bir yangın anında nakliye işlemlerine yönelik planlamalar yapılması, yol kenarlarındaki kuru ot ve ağaç dallarının temizlenmesi de istendi.

        #orman yangını
        #son dakika
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