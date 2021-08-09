Yangınlarda 13'üncü gün! Muğla ve Aydın kaldı

13 gündür Türkiye'de etkili olan orman yangınları sonrası soğutma çalışmaları sürerken, Muğla ve Aydın'daki yangınlara müdahaleler devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son verdiği bilgilerde "“47 ilde 240 orman yangınıyla mücadele ettik. 235’i kontrol altında. 1 İlde 5 orman yangınıyla alakalı çalışmalar sürüyor. Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas-Yatağan, Karaköy, bunu Çine- Akçaova olarak da adlandırabiliriz. Isparta Sütçüler yangınını kontrol altına aldık. Antalya- Kaş, Hatay-İskenderun, İzmir Urla-Torbalı, Manisa yangınlarıyla, Dalaman havalimanını tehdit eden ve ayrıca Datça’da çıkan yangını da gün içerisinde kontrol altına aldık” demişti.
MUĞLA'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Muğla'nın Milas ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde başlayan ve Bayır Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangında helikopterler, gün boyu 300 sorti yaparak yangına müdahale etse de rüzgarın yön değiştirmesi ile alevleri söndüremedi.
Sabahın ilk ışıkları ile etkisini kaybeden rüzgar ile birlikte Bayır Mahallesi yangın tehlikesinden kurtulmuştu. Öğle saatlerinde başlayan rüzgarla birlikte mahalle tekrar tehlike altına girdi. Havadan jandarma, Skorsky helikopterlerinin yanı sıra yurt dışından gelen helikopterler ve yangın söndürme uçakları ile yangına canla başla müdahale edildi.
BİRİ GİTTİ, DİĞERİ GELDİ
Gün boyu 300'ü geçkin sorti yaptığı öğrenilen helikopterler ve uçaklar alevleri kontrol altına almak için Karadağ bölgesinde aralıksız olarak çalıştı. Havanın kararması ile helikopterler çalışmalarına ara verilse de yangına karadan müdahale sürüyor. Birçok ekip de mahallenin etrafında konuşlanırken, olası bir tehlikeye karşı hazır bekliyor. Pür dikkat söndürme çalışmalarını izleyen mahalle sakinleri yangının mahallelerine ulaşmadan söndürülmesi içi dua ediyor.
2 ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI
Muğla’nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına müdahale eden iki kişi, üzerlerine ağaç düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralılardan biri askeri helikopter ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Muğla’da 11 gündür devam eden orman yangınlarında orman işçilerinin yanında gönüllüler de ‘Yeşil Vatan’ı korumak için canla başla alevlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Kavaklıdere ilçesinden Menteşe ilçesine sıçrayan orman yangının kontrol altına alınması çalışmaları sırasında yaşanan kazada iki kişi yaralandı. Üzerlerine ağaç düşen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Menteşe ilçesine bağlı Şenyayla Mahallesi Ardıçova mevkiinde orman yangınına müdahale eden gönüllü Hakan Tutuş ve orman işçisi Selim Korkmaz'ın söndürme çalışmaları esnasında üzerlerine ağaç düştü. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılardan biri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma helikopteri ile diğeri de ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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