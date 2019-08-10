Bursa-İstanbul otoyolu üzerinde bulunan Orhangazi tüneli içerisinde bir otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu tünelde trafik durdu.

DHA'da yer alan habere göre araç yangını bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tünelde trafiğin açılması için çalışmalar sürdürülüyor.