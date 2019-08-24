24 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, toplumsal barış ve huzurun olumsuz olarak etkilenmemesi, vatandaşların huzur içinde günlük yaşamlarını idame ettirebilmesi için mafya tipi organize suç örgütleriyle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.
BİN 226 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Suç çetelerine art arda düzenledikleri operasyonlarla göz açtırmayan emniyet ekipleri, 2019’un yaklaşık 8 aylık döneminde 103 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda bin 226 örgüt üyesi ve yöneticisi gözaltına alındı, gözaltına alınanların 436’sı tutuklandı.
10 ŞÜPHELİ ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ
Ayrıca yabancı ülkelerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik olarak polis işbirliği kapsamında ülkemiz sınırları içerisinde 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5’i örgüt lideri olmak üzere Balkan ve Kafkas uyruklu toplam 10 şüpheli yakalanarak ülkelerine teslim edildi. 2019 yılı içerisinde de polisiye işbirliği kapsamında 1 yabancı uyruklu mafya liderinin yakalaması gerçekleştirildi, sınır dışı işlemleri devam ediyor.
ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Bu yıl düzenlenen operasyonlarda; organize suç örgütlerinin gerçekleştirmiş oldukları ya da gerçekleştirilmesi hedeflenen eylemlerinde kullanmak üzere yasa dışı yollarla temin ettikleri 189 adet tabanca, 3 adet uzun namlulu silah, 88 adet av tüfeği, 7930 adet fişek ile çok sayıda çek senet ve benzeri suç unsurları ele geçirildi.
OPERASYONLAR ARTTIRILDI
2017 yılında organize suç örgütlerine yönelik 99 operasyon gerçekleştirilirken 2018 yılında ise 162 operasyon gerçekleştirilerek bir önceki yıla oranla % 64’lük bir artış meydana gelmişti. 2018 yılı içeresinde ülke genelinde yapılan operasyonlarda 6’i ulusal, 123’si bölgesel olmak üzere toplam 129 organize suç örgütü çökertilmişti. Çökertilen organize suç örgütlerinde üye ve yönetici konumunda bulunan 2 bin 209 kişiye işlem yapılarak bunlardan 793’ü tutuklanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!