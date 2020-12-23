Ordu'da Irak uyruklu 10 DEAŞ'lı yakalandı!

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM),İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi şüphelilerin belirlenmesine yönelik yaklaşık 6 ay fiziki ve teknik takip yürüttü.

İKİ İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

AA'da yer alan habere göre çalışmanın ardından Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Altınordu ve Ünye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

IRAK UYRUKLU 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yaklaşık 150 personelin görev aldığı ve 20 ekibin yürüttüğü operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde çeşitli birimlerde görev aldığı tespit edilen Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin ikametleri ve üstlerindeki aramada, yabancı uyruklular arasında para havalesinde kullanıldığı değerlendirilen yabancı banka POS cihazı ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.