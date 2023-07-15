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        Ordu'da dereye düşen kadını arama çalışmaları 6'ncı gününde

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde dereye düşerek kaybolan Naciye Yılmaz'ı arama çalışmaları 6'ncı günde devam ediyor. Ekipler, çalışmalarda Naciye Yılmaz'a ait olduğu düşünülen başörtüsü, etek ve penye buldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 16:56
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        6 gündür aranıyor! Eşyaları bulundu
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        Ordu'da, evinin yanındaki kayalıkta hayvanları için yaprak keserken dengesini kaybedip, 10 metre yükseklikten dereye düşerek kaybolan Naciye Yılmaz (55), için sürdürülen arama çalışmaları 6 gündür devam ediyor.

        Olay, 10 Temmuz'da, Fatsa ilçesi Yavaş Mahallesi'nde meydana geldi. Ahırda ineklerini sağdıktan sonra evinin yan tarafındaki kayalıkta hayvanları için yaprak kesen, 4 çocuk annesi Naciye Yılmaz'dan haber alınamadı.

        Kayalıkların altındaki dereye düştüğünü tahmin eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kayıp kadının bulunması için bölgede çalışma başlatıldı. AFAD, UMKE, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Harekat, İHH ve bazı gönüllü arama kurtarma faaliyeti yapan sivil toplum kuruluşlarından oluşan 134 kişilik ekip, hem derede hem de kenarındaki ormanlık alanda kayıp kadının izini arıyor.

        Düştüğü yerden denize kadar uzanan 30 kilometre uzunluğundaki dereyi arayan ekipler, çalışmalarda Naciye Yılmaz'a ait olduğu düşünülen başörtüsü, etek ve penye buldu. İkinci kez derede çalışma başlatan ekipler, bugün 10 kilometrelik alanda arama faaliyeti gerçekleştirdi. Dere içerisindeki kayaların altını arayan ekiplerin, bölgedeki çalışması devam ediyor.

        #Naciye Yılmaz
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