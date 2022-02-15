Onur Kumbaracıbaşı yaşamını yitirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel Twitter'dan yaptığı açıklamada, "18., 19. ve 20. dönem milletvekilimiz, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerini yürütmüş değerli büyüğümüz Onur Kumbaracıbaşı'nı kaybetmiş olmanım derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve partimize baş sağlığı diliyorum" dedi.

ONUR KUMBARACIBAŞI KİMDİR?

Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ni bitiren Onur Kumbaracıbaşı, aynı üniversitede doktora derecesi aldı.

DPT Uzmanlığı, AİTİA Başkanlığı, Serbest Danışmanlık, 18. ve 20. Dönem Kocaeli, 19. Dönem Hatay Milletvekilliği ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yaptı.

Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği ve Fakülte Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.

Ayrıca 2014 yerel seçimlerinde CHP Beşiktaş Belediye Meclis üyesi seçildi. Evli ve iki çocuk babasıydı.