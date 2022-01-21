Ömür hemşireye kahreden veda!

Kartal´da görev yaptığı 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi´nde Rahmi Uygun (39) tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, Ömür hemşire Kartal´daki Kavaklı Hacı Ahmet Camii´nde kılınan ikindi namazı sonrasında cenazesi vasiyeti üzerine Dilovası Şehitlik Mezarlığı'na getirildi.

Burada cenaze aracı önünde helallik alındığı sırada Ömür Erez'in halası Berrin Kaçar ve amcası Ramazan Erez tabuta dokunarak gözyaşları döktü.

Ömür hemşirenin vasiyetinde; 1992 yılında hastalığı nedeniyle vefat eden babası Menderes Erez´in yanına defnedilmek istediği belirtildi. Ancak hemşire, babasının mezarı yanında yer olmadığı için üzerine defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.