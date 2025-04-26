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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Siyasi yalan kampanyası | Son dakika haberleri

        Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Siyasi yalan kampanyası

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in yargısal süreçlerle Cumhurbaşkanımızı ilişkili göstermeye çalışması bir siyasi yalan kampanyasıdır. Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın başka bir ülkenin devlet başkanından icazet aldığını söylemesi ise hem bir siyasi yalan hem de bir siyasi acizliktir. Oysa herkes şahittir ki siyasi söylemlerinde dış odaklardan sürekli destek talep eden kişi Özgür Özel'dir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 16:31 Güncelleme: 26.04.2025 - 16:31
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        Çelik'ten Özel'e: Yalan kampanyası
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Özgür Özel CHP’yi siyaset karşıtı bir kampanya partisine dönüştürmektedir. CHP açısından en temel problem budur" dedi.

        AK Parti Sözcüsü Çelik, X hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi:

        "İstanbul’umuzda meydana gelen depremler sebebiyle tek gündemimiz vatandaşlarımızın yanında olmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin yönetilmesinin her aşamasına bizzat liderlik etmektedir.

        Bu gündem içinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi ve toplumsal yaşamımızı zehirleyen söylemlerini gündemimize almamaya çalıştık. Fakat Özgür Özel’in yalan siyasetinde geldiği nokta, hak ettiği cevabı vermeyi zorunlu kılmıştır.

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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel yargısal süreçlerle ilgili olarak kendi yönetimiyle ve partisiyle ilgili gündeme gelen iddiaların hiçbirine cevap verememiştir. Bunun yerine sürekli Cumhurbaşkanımıza dönük iftira cümleleri kurmaktadır.

        Özgür Özel’in yargısal süreçlerle Cumhurbaşkanımızı ilişkili göstermeye çalışması bir siyasi yalan kampanyasıdır. Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızın başka bir ülkenin devlet başkanından icazet aldığını söylemesi ise hem bir siyasi yalan hem de bir siyasi acizliktir. Oysa herkes şahittir ki siyasi söylemlerinde dış odaklardan sürekli destek talep eden kişi Özgür Özel’dir.

        Özgür Özel’in her açıklaması Türkiye’nin temel meselelerinde ve siyasi tarih konusundaki bilgisizliğini tekrar tekrar göstermektedir. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini sorgulaması siyasi cehaletten başka bir şey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini hem milletimiz hem de uluslararası toplum çok iyi bilmektedir.

        Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızın Gazze ve Filistin davası konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması ise siyasi cehaletin zirvesidir. Gazze’de ve tüm Filistin’de Cumhurbaşkanımıza dualar edilip selamlar gönderilirken, Özgür Özel’in cümlelerini ciddiye alan tek bir kişi bile yoktur.

        Özgür Özel CHP’yi siyaset karşıtı bir kampanya partisine dönüştürmektedir. CHP açısından en temel problem budur."

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