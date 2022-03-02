Öldüren dehşette baba ve oğluna beraat!

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık N.Y. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz yargılanan oğlu A.Y. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
AA'da yer alan habere göre, duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar N.Y. ve A.Y'nin "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak, haklarında beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi.
YAKINLARI KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Hayatını kaybeden Mümün Kara'nın eşi Emine Kara, AA muhabirine, eşinin 19 Şubat 2021'de darbedildiği ve tedavi gördüğü hastanede 28 Şubat'ta öldüğünü söyledi.
Eşinin ölümü üzerine hukuki sürecin başladığını, baba ve oğlunun yargılandığını belirten Kara, "Eşim darbedilerek öldürüldü, baba cezaevindeydi, oğlu da dışarıdaydı ve son duruşmada her ikisi hakkında beraat kararı verildi. Bir insan öldürülmesinin cezası bir yıl mı? Benim eşim toprağın altında çürürken, onlar dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor." dedi.
"BU KARAR ÇIKTIĞI İÇİN EŞİMİN MEZARINA GİDEMİYORUM"
İki çocuğuyla yaşam mücadelesi verdiğini, tehditler aldığı için evini taşımak zorunda kaldığını öne süren Kara, hakkını aramak ve adaletin yerini bulmasını istediğini dile getirdi.
Yaşanan olaydan dolayı hala kendisinin ve çocuklarını toparlanamadığını anlatan Kara, "Sanıklar ceza alırsa rahatlarım. Bu karar çıktığı için kocamın mezarına gidemiyorum, utanıyorum." diye konuştu.
"SAVCI, MÜTALAASINI DEĞİŞTİRDİ"
Sanık N.Y'nin avukatı Mehmet Akif Yıldız, savcının ilk mütalaasını son duruşmada değiştirerek sanıkların "yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmalarını istediğini belirtti.
Mahkeme heyetinin, tanıkların ifadeleri ve müştekilerin birbirleriyle çelişen ifadelerini dikkate alarak sanıkların "yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme" suçundan beraatlerine karar verdiğini vurgulayan Yıldız, müvekkili N.Y'nin ise tehdit suçundan 10 ay hapis cezası aldığını kaydetti.
Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde 19 Şubat 2021'de çıkan kavgada baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen yüzde 90 engelli Mümün Kara (58), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!