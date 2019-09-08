08 EYLÜL 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerGündemSon dakika... Okulun ilk günü için Meteoroloji uyardı! 9 kentte sağanak yağış var! - Haberler

Son dakika... Okulun ilk günü için Meteoroloji uyardı! 9 kentte sağanak yağış var!

Eğitim öğretim yılının ilk gününde yurt genelinde açık ve yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Edinilen bilgilere göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki 9 kentte ise sağanak yağış bekleniyor

08.09.2019 - 15:38 | Güncelleme: HABERTURK.COMGündem
hava durumu

2019-2020 eğitim öğretim yılı başlıyor. Öğrenciler yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatili yapacak ve 20-31 Ocak tarihleri arasında da yarı yıl tatiline girecek. Pekiyi, okulların açılacağı pazartesi günü yurtta hava nasıl olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yurt genelinde hava durumu...

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteorolojiden alınan bilgilere göre eğitim ve öğretim yılının ilk gününde yurt genelinde hava açık ve yer yer parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi Ardahan, Kars, Iğdır çevresiyle, Erzurum, Ağrı ve Van'da sağanak yağış bekleniyor. İşte edinilen Meteorolojiden alınan bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar...

ANKARA: 28, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 29, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 30, Açık ve parçalı bulutlu.

BURSA: 29, Parçalı bulutlu.

ADANA: 34, Açık ve güneşli.

ANTALYA: 32, Açık ve parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı bulutlu.

KONYA: 29, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 26, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 25, Gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 17, Gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 19, Gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 23, Gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 33, Açık ve güneşli.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Facebook'te güvenlik açığı!
Facebook'te güvenlik açığı!
Sevgilisiyle eğlenmek için çocuklarını ölüme terk etti
Sevgilisiyle eğlenmek için çocuklarını ölüme terk etti
Kurye dehşeti!
Kurye dehşeti!
Sahnede sinir küpüne döndü!
Sahnede sinir küpüne döndü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X