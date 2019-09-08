Son dakika... Okulun ilk günü için Meteoroloji uyardı! 9 kentte sağanak yağış var! - Haberler

2019-2020 eğitim öğretim yılı başlıyor. Öğrenciler yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatili yapacak ve 20-31 Ocak tarihleri arasında da yarı yıl tatiline girecek. Pekiyi, okulların açılacağı pazartesi günü yurtta hava nasıl olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yurt genelinde hava durumu...

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteorolojiden alınan bilgilere göre eğitim ve öğretim yılının ilk gününde yurt genelinde hava açık ve yer yer parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi Ardahan, Kars, Iğdır çevresiyle, Erzurum, Ağrı ve Van'da sağanak yağış bekleniyor. İşte edinilen Meteorolojiden alınan bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar...

ANKARA: 28, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 29, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 30, Açık ve parçalı bulutlu.

BURSA: 29, Parçalı bulutlu.

ADANA: 34, Açık ve güneşli.

ANTALYA: 32, Açık ve parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı bulutlu.

KONYA: 29, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 26, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 25, Gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 17, Gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 19, Gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 23, Gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 33, Açık ve güneşli.