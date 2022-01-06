Okullar kapanacak mı sorusu, bir süredir gündemin öne çıkan haber başlıkları arasında bulunuyor. Omicron varyantı nedeniyle koronavirüs vaka sayıları artış gösterirken veliler ve öğrenciler tarafından okullarda yüz yüze eğitim sürecine dair detaylar merak ediliyor. İlkokullar, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitim bitecek mi soruları, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

SON DAKİKA AÇIKLAMALARI... 2022 OKULLAR KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da son dakika açıklamaları geldi. Her iki bakan da yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yaparken detayları paylaştı. İşte, okullar kapanacak mı ve tamamen online eğitim olacak mı konusuyla ilgili açıklamalar;