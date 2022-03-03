Okulda zehirlenme şüphesi! 70 öğrenci tedavi altında

AA

Valilikten yapılan açıklamada, kentte Şehit Cuma Dağ Ortaokulu'nda, gaz zehirlenmesi ihbarı alınması üzerine 112 Acil Servis, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile doğal gaz dağıtım şirketi personelinin okula intikal ettiği bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, ilgili birimlerce yapılan kontrollerde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilmediği kaydedilen açıklamada, "70 öğrencimiz, boğazlarında yanma şikayeti üzerine ilgili sağlık kuruluşlarına süratle sevk edilmiştir. Sağlık kuruluşlarımızda ilk muayeneleri gerçekleştirilen öğrencilerimizde herhangi bir gaz veya gıda zehirlenmesi teşhisi konulmamış olup öğrencilerimiz tedbir amaçlı müşahede altına alınmıştır." denildi.

Kontrolleri tamamlanan öğrencilerin ailelerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, okulda öğrencilerin ve okul personelinin sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği vurgulandı.