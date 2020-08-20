Okulların 21 Eylül’de açılıp açılmayacağı tartışılırken okul servislerine zam kapıda. UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) bugün saat 14.00’te toplanıyor. Gündem; servislere yapılacak zam. Zam oranıyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı, tüketici dernekleri, belediye ve servisçiler odasının farklı teklifleri var. Zam oranına bugün UKOME toplantısında karar verilecek.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."