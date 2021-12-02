Feci olayda, R.S'nin kullandığı 07 C 74110 plakalı servis minibüsü, yol kenarındaki ağaca çarptı.

AA'da yer alan habere göre kazada, sürücü ile araçtaki öğrenciler M.Ö.Ş. (16), H.Ç. (18), M.Ç. (17), E.T. (15), M.E.S. (17), E.Ö.Ö. (17) ve O.K.A. (14) yaralandı.

Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.