2020 yılı bütçe görüşmeleri Plan Bütçe Komisyonu'nda başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Plan Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın hazırladığı 2020 bütçesinin sunumunu yapıyor. Oktay, "Enflasyonun 2020 yılında yüzde 8.5’e, 2022 yılında ise yüzde 4.9’a düşmesini bekliyoruz" dedi.



2020 yılı için büyüme tahmininin yüzde 5 olduğunu bildiren Oktay "2020 yılında 2019 yılına göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 11.8’e gerilemesi beklenmektedir" dedi.

Bütçenin 2020 yılında küresel büyüme açısından ılımlı bir toparlanmanın yaşanacağı beklentisinin olduğu bir ortamda meclise sunulduğunu belirten Oktay "Genişleyici para politikalarının sermaye akımlarının yönünü yeniden gelişmekte olan ülkelere çevirmesi ihtimali Türkiye ekonomisini olumlu etkileyecektir" açıklamasında bulundu.

İŞSİZLİK YÜZDE 9.8'E İNECEK

Oktay sözlerine şöyle devam etti: "Korumacı politikalardaki artış küresel büyüme oranlarını baskılayan en önemli etkenlerden birisidir. Önümüzdeki dönemde de mali disipline kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kapsamda, kaynakların verimli kullanılmasını ve belirlenen alanlarda tasarrufların artırılmasını sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir. Kırılganlıkları önlemek adına ihtiyaç duyulması halinde bankaların mali yapısını güçlendirecek tedbirler alınacaktır."

Bütçenin detaylarıyla ilgili komisyona bilgi veren Oktay "2002'de toplanan her 100 liralık verginin 85.7 lirası faiz harcamalarına giderken, 2020 bütçesinde sadece 17.7 lirasının faiz harcamalarına ayrılacağı tahmin ediliyor. Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3.2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9.8 indirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.