OHAL Komisyonu'ndan darbeci generallere ret!

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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, sözde yurtta sulh konseyi tarafından askeri birlik komutanlıklarına sıkıyönetim emri gönderilmişti.

Habertürk'ten Hasan Uğur Günaydın'ın haberine göre, o emrin ekindeki atama listesinde darbeci askerlerin yeni görevleri belirlenmişti. Sözde atama listesinde FETÖ’cü darbecilerin en üst rütbeli isimlerinden Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli gibi isimler yer alıyordu. Her biri ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilen o isimler, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurdu. Göreve iadelerini istedi. OHAL Komisyonu’ndan darbeci isimlere ret geldi.

OHAL KOMİSYONU “DÖNEMEZSİNİZ” DEDİ

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, darbe girişimini yöneten isimlerin başında geliyordu. Darbe gecesine kadar Orgeneral rütbesi ile Yüksek Askeri Şura üyesi olarak görevindeydi. Darbecilerin atama listesinde Genelkurmay 2. Başkanı olarak görevlendirilmişti. 15 Temmuz gecesi darbecilerin komuta merkezi Akıncı Üssü’ndeydi. Darbe girişimini yönettiği gerekçesiyle tam 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. TSK’dan ihraç edildi. Öztürk’ün tüm bunlara rağmen göreve iadesini talep etti. Öztürk’ün talebini, OHAL Komisyonu FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesi ile reddetti.

“DARBECİLERE HAREKETE GEÇİN TALİMATI VERMİŞTİ”

15 Temmuz gecesinin dikkat çeken isimlerinden birisi darbe girişimi sırasında Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı olan Tuğgeneral Mehmet Partigöç'tü. FETÖ'nün firari "TSK imamı" Adil Öksüz koordinesinde yapılan darbe hazırlık toplantılarına da katılan Partigöç'ün sözde sıkıyönetim direktifinin altında imzası bulunuyordu. Genelkurmay başkanı dahil tüm darbe karşıtı komutanların derdest edilmesini sevk ve organize etti. 15 Temmuz'da tüm darbeci birlik komutanlara “harekete geçin” talimatını verdi. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından tutuklanan Partigöç de yurt genelindeki tüm eylemlerden sorumlu tutularak, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. OHAL Komisyonu Partigöçtü’nün göreve iade talebini kabul etmedi.

“DARBENİN TEBLİĞCİSİ ‘DİŞLİ’YE’ RET GELDİ”

Mehmet Dişli, darbe gecesine kadar Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz gecesi dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a darbe tebliğini yapan isimdi. Dişli, Akın Öztürk ve Mehmet Partigöç gibi 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilmişti. OHAL Komisyonu’na göreve iade talebi ile başvurdu. Komisyon’dan Dişli’nin talebine ret geldi.