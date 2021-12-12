Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında önemli açıklama

Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.

"AŞI ORANLARI ORTALAMALARIN ÜZERİNDE"

Öğretmenlerin aşı oranına da değinen Bakan Özer, "Öğretmenlerimizin en az iki doz aşı oranları toplum ortalamasının hep üzerinde seyretti ve giderek de artmaya devam etti." dedi.

"ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR"

Baka Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ne de değinerek, "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek" açıklamasında bulundu.