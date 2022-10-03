Öğrenci yurdunda paniğe yol açan yangın!

DHA

Bitlis Eren Üniversitesi içindeki yurt binasının önüne bırakılan sandalye ve koltukların alev alması ile çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çok sayıda sandalye ve koltuk kullanılamaz duruma geldi. DHA'nın haberine göre yangın, öğle saatlerinde Bitlis Eren Üniversitesi kampüs alanı içindeki kız yurdu binasının önünde çıktı.

Yurdun içine bırakılmak üzere konulan 200 sandalye ve koltuk, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, naylon poşetlere sarılı eşyalar nedeniyle kısa sürede büyüdü.

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını yurt binasına sıçramadan söndürdü. Sandalye ve koltuklar da kullanılamaz hale geldi. Olay anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.