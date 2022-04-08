Olayda, Duman köyünde Ali Kanboz idaresindeki 28 M 7075 plakalı servis minibüsü, yol kenarına devrildi.

AA'nın haberine göre, kazada sürücü Kanboz ile araçtaki 7 öğrenci yaralandı. Ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.