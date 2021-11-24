Öğrenci servisi kaza yaptı: 19 yaralı!

İlçede meydana gelen kazada kırsal mahallelerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servis şoförü Mikail K. idaresindeki minibüs ile Ali Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İHA'nın haberine göre, feci kazada çarpmanın etkisiyle refüje çıkan okul servisindeki 14 öğrencinin de aralarında bulundu 19 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.